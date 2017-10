Loredana Bertè, lutto in famiglia: è morto il padre

Si è spento a 96 anni in provincia di Varese Giuseppe Radames Bertè, padre di Loredana e Mia Martini , professore in pensione originario della Calabria. La cantante, che ha sempre avuto un rapporto difficile con l'uomo, dal suo profilo Facebook fa sapere: "Astenetevi tutti dal farmi le condoglianze".

Giuseppe Radames Bertè viveva da anni a Cavaria con Premezzo, il paese in provincia di Varese dove si trova la tomba di Mia Martini, morta nel 1995. Prima di andare in pensione, il professore aveva insegnato in diverse scuole della zona. Messaggi di cordoglio sono stati pubblicati anche sulle pagine Facebook create dai fan delle due cantanti. Ma sul profilo social Loredana scrive: "Padre Davvero ma chi ti somiglia ma sei sicuro che sia tua figlia?" Astenetevi tutti dal farmi le condoglianze. Non ho avuto un padre e finalmente potrò far riposare Mimì dove Lei avrebbe voluto. #padredavvero".