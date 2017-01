Lenny, con "Hell.o" si prepara al primo tormentone del 2017

Si chiama Lenny, arriva da Praga, Repubblica Ceca e il suo brano "Hell.o", ufficialmente in radio dal 30 dicembre, si annuncia come il primo possibile successo radiofonico del 2017. Tratto dal suo primo album "Hearts" pubblicato quest'anno, il singolo, che arriva in Italia, è la canzone più suonata della scorsa estate dalle radio ceche.

Singer/songwriter/pianista con una voce unica, Lenny (Lenka Filipová, nata il 25 settembre 1993) è senza dubbio uno dei più grandi talenti mai emersi in Repubblica Ceca, talento grazie al quale è riuscita a varcare i confini del suo paese (non sono molti gli artisti che ci riescono) e a imporsi all’attenzione internazionale.



L’uscita del suo album "Hearts" è stato un evento molto atteso in Patria: recensioni eccezionali, plauso di fan e critica e vendite da record lo hanno spedito dritto in testa alle classifiche degli album più venduti in Repubblica Ceca, sia in fisico che in digitale. Parlando di “Hell.o”, scritto con l’aiuto del suo chitarrista e producer Ondrej Fielder, Lenny racconta: “Il pezzo parla dei nostri demoni interiori e di come li gestiamo, Il titolo “Hell.o” non è affatto un saluto ma un vero e proprio approccio per accoglierli e superarli”.



Voce e presenza scenica sono il biglietto da visita di Lenny, caratteristiche che le stanno permettendo di farsi conoscere non solo in patria, dove è già una star, ma anche in Gran Bretagna, paese dove la cantante vive e suona spesso. “Volevo scrivere canzoni che mi rappresentassero, quello che mi accade, quello che sento e che voglio esprimere", ha detto la giovane artista: "Volevo creare canzoni che ispirassero la gente e che tutti volessero ascoltare più e più volte”.