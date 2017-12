Kevin Spacey, anche l'ex genero del re di Norvegia lo accusa: "Mi toccò le parti intime..."

I guai per Kevin Spacey non finiscono mai. Dopo essere stato rimosso dal cast di "House of cards" e dal ruolo di protagonista nel film "All the money in the world" di Ridley Scott, Spacey è ora accusato dall'ex genero del re Harald V di Norvegia, lo scrittore Ari Behn , che racconta di essere stato "approcciato" sessualmente dall'attore. Nuove accuse anche per Dustin Hoffman...

Secondo Ari Behn, che fino allo scorso anno era sposato con la principessa Martha Louise, in occasione del concerto organizzato nel 2007 per il Premio Nobel per la Pace, Spacey tentò un approccio sessuale. L'episodio è stato raccontato alla Radio B4. "Avevamo chiacchierato a lungo", ha detto: "e si sedette accanto a me. Dopo cinque minuti disse: 'ehi, andiamo fuori e fumiamo una sigaretta'. Allora lui mise la sua mano sotto il tavolo e mi toccò nelle parti intime". Behn allora si schermì e disse: "Ehm, forse dopo". Behn ha poi aggiunto: "I miei capelli erano scuri in quel momento, avevo 10 anni in meno, probabilmente ero proprio il suo tipo".



Anche per Dustin Hoffman la bufera non è ancora finita. Un'altra attrice lo accusa di averla molestata. L'episodio risalirebbe al 1983 quando i due recitavano a Broadway nella pièce “Morte di un commesso viaggiatore”. Secondo Kathryn Rossette, Hoffman l'avrebbe molestata costringendola a mostrare il seno davanti a tutto il resto del cast. "Ogni notte tornavo a casa piangendo. E mi chiedevo: come poteva lo stesso uomo che mi faceva tanti complimenti, che aveva fatto tanto per farmi ottenere quel ruolo, trattarmi in quel modo?", ha raccontato la donna all'Hollywood Reporter. Hoffman era stato accusato in precedenza anche da un'altra donna, Anna Graham Hunter vittima di palpeggiamenti e commenti inappropriati quando aveva diciassette anni.