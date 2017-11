Dustin Hoffman accusato di molestie nel 1985, lui si scusa

"Mi ha chiesto che gli facessi un massaggio ai piedi nel mio primo giorno di lavoro, e io l'ho fatto. Flirtava apertamente, mi toccava il sedere, parlava di sesso di fronte a me", racconta Hunter ricordando: "Una mattina sono andata nel suo camerino a prendere l'ordinazione per la colazione: mi ha guardato con un ghigno, senza rispondere. Poi ha detto: "Vorrei un uovo ben sodo e un clitoride alla coque". Il suo staff è scoppiato a ridere, io sono andata via senza parole. Sono andata in bagno e ho pianto", racconta.



"Era un predatore, io ero una bambina e la sua è stata una molestia sessuale", ha aggiunto Hunter. La scrittrice, come riporta nel suo articolo, avrebbe anche confessato alla sorella: "Mi ha toccato il sedere quattro volte. Io l'ho colpito e gli ho detto che era un maiale". In una dichiarazione, Hoffman ha risposto alla denuncia di Hunter: "Ho il massimo rispetto delle donne e mi dispiace terribilmente che qualsiasi cosa io possa aver fatto possa averla messa in una situazione spiacevole. Mi dispiace. Non riflette cio' che sono", ha detto il due volte premio Oscar.