Katy Perry, annuncio del concerto a Barcellona con lo stemma spagnolo: polemiche degli indipendentisti

Non ha lasciato indifferenti l'annuncio social di Katy Perry del concerto che terrà a Barcellona il 28 giugno, unica data in Spagna del suo "Witness The Tour" . Non certo per una questione musicale o artistica, ma ha scatenato un grande polemica sul web il video che la star ha postato. I fan indipendentisti catalani non hanno preso molto bene il fatto che nella clip, accanto al poster, facesse bellavista lo stemma con lo stemma nazionale spagnolo...

Sui profili social di Katy Perry si è alzato un gran polverone con attacchi, critiche e scontri verbali tra chi è a favore e chi è contro l'indipendenza catalana. In poche ore sono arrivate frasi del tipo "Non commettere errori, Barcellona non è considerata parte della Spagna" o "Barcellona non è la Spagna" ma anche "La Catalogna è e sarà sempre parte della Spagna".



Non si sa se l'artista 33enne sia a conoscenza dell'attuale situazione politica in Catalogna. Intanto per il momento non ha risposto agli utenti del web.