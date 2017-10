Katy Perry "imbucata" speciale ad un matrimonio

Hayley Rosenblum e Blonie Dudney, due sposini di St. Louis, avranno un album di nozze memorabile. Durante il ricevimento al Four Seasons si è infatti "imbucata" a sorpresa Katy Perry con tutto il suo staff. La popstar, che si trovava in città per una tappa del suo "Witness: The Tour", si è scatenata brevemente in pista con la sposa, cercando di non oscurarla troppo con la sua presenza in un giorno così speciale.