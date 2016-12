Kate Winslet e Johnny Depp, incontro sul red carpet 11 anni dopo "Neverland"

Kate Winslet e Johnny Depp hanno accentrato l'attenzione dei fotografi al Palm Springs International Film Festival in California. In occasione della kermesse, giunta alla 27esima edizione, le due star hollywoodiane si sono ritrovate sullo stesso red carpet dopo molti anni e si sono abbracciate calorosamente posando per qualche scatto. Erano stati coprotagonisti del film drammatico del 2004, "Neverland".