Justin Bieber, arriva il nuovo singolo: "Ora parlo di musica"

Dopo tre anni Justin Bieber è pronto a tornare alla musica. Il "bad boy" ha infatti accantonato le bravate, gli amori e i gossip per dedicarsi al nuovo album. Il primo singolo, "What Do You Mean?", prodotto da Skrillex e Jason Boyd uscirà il 28 agosto. E la popstar canadese l'ha già definito "uptempo, divertente ed estivo". La notizia ha già creato scompiglio tra le Beliebers di tutto il mondo.