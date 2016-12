28 aprile 2015 Johnny Depp, altro che sex symbol! Calvo e invecchiato per "Black Mass" L'attore non ha esitato a nascondere il proprio fascino dietro un pesante trucco per interpretare il boss della mala Whitley Bulger Tweet google 0 Invia ad un amico

16:32 - Una calvizie incipiente e denti non proprio da sorriso perfetto per uno spot. E pensare che lui è uno dei sex symbol riconosciuti a livello mondiale. Ma per il suo nuovo film, "Black Mass", nel quale interpreta il boss di Boston Whitley Bulger, Johnny Depp non ha esitato a nascondere il suo fascino dietro un pesante trucco. E il risultato è davvero stupefacente.

"Black Mass" è ispirato a una storia vera ed è stato tratto dal bestseller del "New York Times", "Black Mass: la vera storia di un'alleanza maledetta tra l'Fbi e la mafia irlandese". Il film uscirà negli Stati Uniti il 18 settembre e nel cast vede anche Dakota Johnson e Benedict Cumberbatch.