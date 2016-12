Jim Carrey senza pace, la madre della ex lo trascina in tribunale: "E' responsabile del suicidio di Cathriona"

Jim Carrey non riesce a uscire dall'incubo del suicidio della sua ex, Cathriona White. L'attore ancora una volta è stato trascinato in tribunale dalla madre della ragazza, Brigid Sweetman. Secondo il sito "TMZ", che avrebbe visionato le carte presentate in tribunale, alcuni avuti scontri con Carrey sarebbero stati decisivi per portare la White, già mentalmente instabile, al suicidio.