James Bond, Beyoncé pronta a cantare la sigla di apertura del nuovo film

Beyoncé potrebbe essere l'interprete della sigla del nuovo film di James Bond . Citando una fonte vicina all'artista, il Daily Mail spiega che la popstar è in trattative con i produttori della pellicola, in uscita nel novembre 2019, e che per ora "è l'unico progetto a cui la cantante è vagamente interessata". Del resto, la 35enne americana è attualmente impegnata ad accudire i suoi gemellini Rumi e Sir , nati lo scorso giugno.

L'attore inglese, ospite al "The Late Show With Stephen Colbert", ha comunque specificato che sarà l'ultima volta che apparirà nelle vesti di James Bond: "Ne abbiamo discusso per un paio di mesi, per cercare di sistemare tutte le cose, ma alla fine ho sempre voluto tornare. Avevo solo bisogno di una pausa. Voglio finire alla grande, non vedo l'ora". Craig è comparso, finora, in quattro film della saga: "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" e "Spectre".