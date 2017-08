Jay-Z torna sulla lite in ascensore con la cognata: "E' stata l'unica volta"

Sono passati più di tre anni dalla celebre litigata in ascensore che coinvolse Jay-Z e la cognata Solange . Gli interessati non spiegarono mai i motivi della furiosa scenata, ma adesso il rapper è tornato a parlarne. Intervistato da Rap Radar ha chiarito: "Abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo... purtroppo c’è stato quel singolo incidente. Lei non è mia cognata, la considero mia sorella".

A maggio del 2014, durante il Met Gala di New York, una telecamera interna immortalò Solange mentre tirava un calcio al rapper, pare a causa della troppa gelosia nei confronti della sorella Beyoncé. Nelle nuove dichiarazioni Jay-Z (che non ha confermato questa tesi) ha precisato che dopo l'incidente non ci sono stati strascichi in famiglia: "La cosa è finita lì, ci vogliamo bene come prima che succedesse".



Diversa la situazione con l'ex amico Kaney West, con cui non ha rapporti da circa un anno. Il suo spettro è rispuntato fuori nel recente brano Kill Jay Z. "Il senso del testo è 'Sto male perché qualcuno ha detto delle cose su di me su un palcoscenico'. Lui ha parlato della mia famiglia e dei miei figli", ha spiegato Jay-Z "Kanye è il mio fratellino, abbiamo superato problemi più grandi di questo... ma la mia famiglia è una cosa grossa. Un problema molto, molto serio".