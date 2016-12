E' un premio a ufficializzare il ruolo di amico della Cina dell'attore romano Carlo Verdone. A Milano, nel corso della cerimonia di premiazione, organizzata dalla Fondazione Italia Cina e da MF/Milano Finanza con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri, dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della Camera di Commercio Italo Cinese, con la partnership della Camera di Commercio Italiana in Cina, Verdone, con "L'abbiamo fatta grossa", è salito sul palco insieme all'ex calciatore bianconero Ciro Ferrara. Ad entrambi è andato il Leone d'oro, riconoscimento destinato alle personalità italiane di cultura, sport e spettacolo distintesi nelle relazioni con Pechino. Nel corso dell'11ma edizione dei China Awards 2016, 32 in tutto i premiati in cinque categorie: 23 società italiane e 5 cinesi, oltre a Verdone e Ferrara insieme al pianista jazz Danilo Rea e al sinologo regista Sergio Basso.