"L'abbiamo fatta grossa", la sterzata di Carlo Verdone è con Antonio Albanese

Antonio Albanese è Yuri Pelagatti, un attore di teatro che, traumatizzato dalla separazione, non riesce più a ricordare le battute in scena. Carlo Verdone è Arturo Merlino, un investigatore squattrinato che vive a casa della vecchia zia vedova. Yuri lo contatta per avere le prove dell'infedeltà della ex moglie, ma Arturo è un combina guai. Per errore, i due entrano in possesso di una misteriosa valigetta che contiene 1 milione di euro e finiranno per vivere un'avventura rocambolesca.



"Volevo liberarmi degli ultimi film che mi avevano visto sempre trattare problemi molto analoghi: lo scontro generazionale, i padri separati, la solitudine tra uomo-donna...", ha detto Carlo Verdone alla presentazione del film, spiegando di essersi ispirato alle commedie francesi e a Woody Allen.



"E' stato bello confrontarmi con un comico che ho sempre amato. Lavorare con Carlo come attore è stato semplicemente un onore", ha detto Antonio Albanese. Stima ricambiata da Verdone: "Albanese è uno dei migliori attori che abbia mai diretto", ha detto il regista non escludendo di lavorare di nuovo insieme. E' nata una nuova coppia comica?