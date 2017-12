I Linkin Park immortalano l'ultimo tour per celebrare Chester Bennington all'infinito

"Chester non scordava mai di ringraziare tutta la crew – gli uomini e le donne che viaggiano con noi per il mondo, trasformando il nostro sogno in realtà sera dopo sera. Senza di loro, i nostri concerti non esisterebbero. Chester era sempre entusiasta, generoso, sensibile, ottimista, divertente e gentile. Con la sua voce, trasformava il dolore in catarsi, autenticità in arte e passione in relazione. La dedizione che ha impiegato nel creare queste canzoni è stata a dir poco trionfante. A coloro che sono venuti a vedere questo tour vanno i nostri ringraziamenti. Per tutti gli altri, ci auguriamo questo album live possa farvi capire, anche solo per un attimo, quanto questi concerti fossero magici per noi sei".



L'album contiene sedici brani che spaziano dai pezzi dell'ultimo "One More Light" ai successi storici del gruppo.



TRACKLIST

1. Talking to Myself

2. Burn It Down

3. Battle Symphony

4. New Divide

5. Invisible

6. Nobody Can Save Me

7. One More Light

8. Crawling

9. Leave Out All the Rest

10. Good Goodbye feat. Stormzy

11. What I’ve Done

12. In the End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out