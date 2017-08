18 agosto 2017 10:58 Home Festival, ecco la programmazione completa: le ultime novità Lʼorganizzazione ha pubblicato tutti gli orari e i palchi delle esibizioni degli artisti di fama mondiale e nazionale. Presentati anche il multicolor Holi Dance Festival e le offerte speciali per il "Family Day"

Ultimi importanti annunci da parte degli organizzatori di Home Festival, la kermesse musicale (e non solo) che si celebra a Treviso in zona ex-Dogana dal 30 agosto al 3 settembre 2017. Oltre alla programmazione artistica completa, con orari e palchi delle esibizioni degli artisti, sono state svelate le vantaggiose offerte del "Family Day" e le diverse attrazioni dedicate ai giovanissimi. Non mancherà, inoltre, il multicolor Holi Dance Festival.

Il masterplan artistico pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito di Home Festival - di cui Tgcom24 è media partner - è una vera e propria agenda dell'evento che tutti gli spettatori devono avere con sé per potersi orientare nelle molteplici possibilità di divertimento che la kermesse offre, a cominciare dalla ricca timetable dei concerti.

I palchi - Gli organizzatori hanno anche diffuso i dettagli relativi ai nove palchi presenti nella maestosa area del Festival, che si estende per 95mila metri quadrati. Se sul main stage Clipper - lungo 50 metri e con due megaschermi a lato - suoneranno i "mostri sacri" della musica mondiale, sull'Isko Tent Stage saliranno nomi come Chris Liebing e The Charlatans.

Il Sun68 Circus Stage, invece, sarà il regno di Planet Funk e Ofenbach, mentre l'Home **ck Bar Stage è già pronto per Saint Kate Powersound, così come l'Elvis Stage per il dj Axel Woodpecker. Ci saranno poi evoluzioni e tricks alla Flame Area e tanti altri show e performance in giro con buskers, Marching band e la Funkasin Street Band.

Le speciali offerte per famiglie e bambini - Gli organizzatori hanno anche diffuso le offerte previste per il "Family Day". La domenica pomeriggio, infatti, due eventuali adulti che accompagnano uno o più bambini con meno di 12 anni pagheranno un solo biglietto alla cassa, tutti assieme. Negli altri giorni del Festival, invece, i bimbi sotto gli otto anni entrano gratis.

La domenica, in aggiunta, sarà il giorno di Holi Dance Festival - l'evento multicolor durante il quale si lanciano le polverine come da tradizione indiana - e di numerose attrazioni, tra le quali il parco giochi e le giostrine, con anche i corsi di skateboard per i più piccoli.

Le ultime novità - Home Festival, nei giorni scorsi, aveva annunciato la presenza di un bungee jumping alto 60 metri e di un muro di tessuto jeans di 10 metri, firmato Isko e intitolato "Before I Die I Want to...", che invita i partecipanti alla kermesse a scrivere ciò che vogliono assolutamente fare prima di "passare ad altra vita".

Gli organizzatori del Festival hanno spiegato che ci sarà anche il palco We Are One dedicato alle promesse del djing e alle nuove sonorità dance, elettroniche e EDM. Sono diversi i nomi pronti a far scatenare il pubblico: tra gli altri, si segnala Marnik, il duo formato da Alessandro Martello e Emanuele Longo - considerato uno dei più promettenti della scena EDM - e Rudeejay, fresco vincitore dell'Italian Dance Music Award per il miglior mashup. Non mancheranno, inoltre, le contaminazioni degli Streex, l'house di Gregori Klosman, l'electro-dance dei Djs from Mars, e la carica dell'elettronica di Pep & Rash, The Cobs, Delayers, Dj Ross, Dj Christy e non solo.



E' stata poi annunciata la presenza di altri grandi dj sul palco Heineken Experience: oltre all'eclettico Arg.O, ci sarà la deep house del promettente duo Baal, la techno di Bhasmantam e l'esperienza di Donato D'Deejay (attivo sin dal 1978). Cultura e live, invece, sullo stage di Jack Daniel's, che ospiterà alcuni autori del Treviso Comic Book Festival e artisti dell'Art Guitar Night, per poi lasciare spazio al dj set con Shake, Ifiglidichecco, The Rockfather, Matthew S, Family Business Live e Marcello Graduato.

Le raccomandazioni degli organizzatori - Specificando che le porte del Festival apriranno alle ore 17 il mercoledì, giovedì, venerdì, e alle ore 15 il sabato e la domenica, la società organizzatrice del Festival chiede al pubblico di arrivare presto, anche perché i motivi di intrattenimento non mancheranno.