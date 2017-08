Home Festival di Treviso, non solo musica: le novità dell'ottava edizione

9 agosto 2017 13:56 Home Festival di Treviso, non solo musica: le novità dellʼottava edizione Estesa su 95mila metri quadrati, la kermesse vanta nuove attrazioni, tra cui il bungee jumping alto 60 metri, e un megapalco con due maxischermi a lato. E per quanto riguarda il food e i drink...

L'ottava edizione dell'Home Festival di Treviso si fa ancora più maestosa: oltre a ospitare dal 30 agosto al 3 settembre artisti di fama internazionale e nazionale, la kermesse prevede una grande macchina dell'intrattenimento che si estende per 95mila metri quadrati, con attrazioni (tra cui il bungee jumping alto 60 metri), show, expo, e molto altro. In aggiunta, il palco della manifestazione - con due megaschermi a lato - è lungo quasi 50 metri.

Tra le novità dell'Home Festival - di cui Tgcom24 è media partner - non manca anche un muro di tessuto jeans di 10 metri, firmato Isko e intitolato "Before I Die I Want to...", che invita i partecipanti alla kermesse a scrivere ciò che vogliono assolutamente fare prima di "passare ad altra vita".

Sono previsti, inoltre, diversi punti di approvvigionamento e di ricarica di acqua potabile completamente gratuiti (tra cui una vera e propria casetta), una nuova tenda stage per la musica elettronica e una terrazza "Area Vip" siglata Aperol ancora più grande.

Precedentemente, il founder Amedeo Lombardi aveva anche annunciato l'introduzione dei "token" rimborsabili: i gettoni di plastica, che sostituiscono il denaro vero nell'area dell'evento, potranno essere restituiti se non utilizzati, evitando così di perdere i propri soldi.

L'ottava edizione, dunque, è la più grande di sempre, sia per gli artisti di fama mondiale presenti sia per l'espansione del Festival su tutta l'area della Dogana. "Abbiamo sfruttato l'intera superficie con tante nuove attrazioni e servizi, riponendo molta cura anche all'aspetto scenografico ed estetico", ha affermato Luca Boso, manager della logistica. "Abbiamo studiato un sistema di illuminazione che valorizzasse alcune parti che lo scorso anno non emergevano per diffondere stile e atmosfera su tutta l'area", ha poi aggiunto.

Le altre novità - Oltre all'adrenalico bungee jumping che assicura lanci da 60 metri di altezza, l'impatto visivo ed emotivo dell'evento incrementato dalla presenza di un ancora più alto condominio firmato Redbull e da un chiringuito con tanto di sabbia e ombrelloni. Dal cuore di Treviso salpa anche l'Home Rock Bar sotto forma di cisterna customizzata in bar con lo stile rock and roll che contraddistingue l'olimpo della musica in fonderia.



L'Home Festival ha poi annunciato altre sorprese: per la prima volta il truck americano di Jack Daniel's raggiungerà Treviso per stazionare nell'area della kermesse. Il tir si trasformerà in un autentico bar su ruote, garantendo così anche un alto impatto scenografico. L'altro truck originale è quello di Red Bull che all'interno ospita uno studio di registrazione, dirette radio e interviste live durante i giorni della manifestazione, sempre a diretto contatto con il popolo festivaliero attraverso le ampie finestre che mostrano ciò che accade all'interno.



Food e altri servizi - Sul piano enogastronomico, oltre a confermare i food truck e i stand della scorsa edizione con specialità da tutto il mondo, ci sarà anche il Vegan e il Consorzio del Prosciutto San Daniele. L'ultima importante novità riguarda infine l'offerta dei servizi che, oltre all'introduzione dei token rimborsabili come sopra detto, viene potenziata attraverso l'introduzione di altre rampe per agevolare l'accesso ai portatori di handicap, l'inserimento all'ingresso di un info point dove poter caricare i propri dispositivi e uno spazio con armadietti di metallo e chiusure di sicurezza che fungerà da guardaroba.

La mappa dell'Home Festival di Treviso L'Home Festival in pillole - L'ottava edizione di Home Festival si celebra a Treviso in zona ex-Dogana da mercoledì 30 agosto (data a entrata gratuita) a domenica 3 settembre 2017; sono attesi circa centomila spettatori. La kermesse unisce la musica ad arte e intrattenimento, e si estende su un'area di 95mila quadrati dotata di camping e raggiungibile via treno, bus e aereo.



Quest'anno saliranno sul palco del Festival artisti di fama internazionale come Duran Duran, Liam Gallagher, The Libertines, London Grammar, Justice, Steve Angello, The Wailers, Moderat, The Bloody Beetroots. E sul fronte degli italiani ci saranno J-Ax e Fedez, Mannarino, Marracash e Gué Pequeno, Afterhours, Samuel e non solo.