12 maggio 2017 10:23 Harry Styles, un passo nella maturità: ecco il primo album solista Esce lʼalbum eponimo del membro degli One Direction che inizia il suo cammino solista. A novembre sarà in concerto a Milano

Esce in contemporanea mondiale "Harry Styles", l'album eponimo che segna il debutto solista del componente degli One Direction. L’album mostra un lato decisamente più maturo del cantante e contiene 10 tracce, tra cui il singolo di lancio "Sign Of The Times", che il giorno della sua uscita ha raggiunto immediatamente il #1 in classifica in 84 Paesi. Styles partirà a settembre per un tour mondiale che toccherà l'Italia il 10 novembre, a Milano.

Dopo il botto fatto dal singolo, che è riuscito in un colpo solo a fare i grandi numeri a cui era abituata la boyband di provenienza di Styles ma anche a prendere in contropiede la critica, che non si aspettava un simile cambio di stile, l'album era una delle uscite più attese di questo inizio 2017.



E' come se Styles per mettere a fuoco questa sua prima prova solista avesse fatto un corposo ripasso del gotha della musica inglese. Così nei meandri di "Harry Styles" si possono trovare echi di Bowie come dei Beatles ("Carolina"). Grande spazio ad atmosfere acustiche (oltre al singolo, l'opener "Meet Me In The Hallway" e "Ever Since New York"), con improvvise accelerate rock ("Only Angel" e "Kiwi"). D'altronde il produttore esecutivo del disco è Jeff Bhasker, che ha già messo le mani nei lavori di Ed Sheeran, Alicia Keys, Bruno Mars, P!nk e molti altri. A lui si affiancano alla produzione Alex Salibian, Tyler Johnson and Kid Harpoon.

L'album sarà la base per lo show che Styles porterà in giro per il mondo sul finire del 2017. L'"Harry Styles Live On Tour" inizia con una tranche di 13 date in Nord America, a partire dal 19 settembre al The Masonic di San Francisco fino al 14 ottobre a Phoenix. Dopo l'America sarà il turno della tranche europea, che partirà il 25 ottobre da Parigi e comprenderà una data italiana il 10 novembre, all'Alcatraz di Milano; il tour si concluderà in Giappone, l’8 dicembre all’EX Theater di Tokyo.



Styles ha iniziato a presentare il suo spettacolo dal vivo, che in linea con le atmosfere del disco sarà uno show intimo in locali dalla capienza media, con la performance di debutto al Saturday Night Live, sulla NBC, in cui si è esibito nei due brani "Ever Since New York" e "Sign of the Times", e con l’incredibile esibizione del singolo al talk show della BBC The Graham Norton Show.