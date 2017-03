One Direction, Louis Tomlinson arrestato dopo una lite con un fotografo

Louis Tomlinson dei One Direction è stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles. Il motivo? Secondo quanto riferito da Tmz e People, la star mentre era con la sua compagna, Eleanor Calder, si è scontrata all'arrivo con un fotografo che dopo una spinta sarebbe caduto, battendo la testa. La polizia ha arrestato Tomlinson con l'accusa di lesioni lievi, per poi rimetterlo in libertà dopo alcune ore. Dovrà presentarsi davanti a un giudice il 29 marzo.