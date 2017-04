Harry Styles, il primo singolo "Sign of the Times" è da record

Chi l'avrebbe mai detto che l'esordio di Harry Styles lontano dagli One Direction avrebbe raccolto un successo così straripante? E' arrivato come un ciclone sul mercato il primo singolo "Sign of the Times". Il brano è riuscito a raggiungere la prima posizione in 82 Paesi dopo solo 8 ore dal rilascio ufficiale. Il record più importante è stato ottenuto negli Usa, dove ha impiegato solo 19 minuti per diventare primo in classifica, battendo il primato di Adele.