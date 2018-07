Guns N' Roses da record su YouTube, oltre un miliardo di visualizzazioni per il video di "November rain"

Cifre da record su YouTube per il video di "November rain" dei Guns N' Roses . Secondo la rivista economica "Forbes" , una media di circa 560mila visualizzazioni al giorno durante tutto il 2017, l'hanno portato oltre la soglia del miliardo di visualizzazioni. la particolarità però è nel dettaglio non trascurabile: risale al 1992. Sempre secondo Forbes sarebbe quindi il primo videoclip musicale precedente all'era della nota piattaforma web a raggiungere un simile traguardo.

"November Rain" è un brano contenuto in "Use Your Illusion I", terzo album in studio dei Guns N' Roses uscito nel 1992. Il video racconta le nozze tra Axl Rose e Stephanie Seymour, la sua fidanzata dell'epoca, e si ricorda per l'assolo di Slash, che suona di fronte a una chiesa nel deserto.