Guns N' Roses, groupie svela: "Gli orgasmi di Rocket Queen sono miei"

A quasi trent'anni di distanza la Rocket Queen dei Guns N' Roses è uscita allo scoperto. L'ex groupie Adriana Smith ha infatti rivendicato sul Mirror il suo 'contributo' al brano, contenuto nell'album Appetite for Destruction, in cui si sentono dei gemiti femminili di piacere. Axl Rose la convinse a registrare ma "non fu per niente romantico o passionale, anzi fu piuttosto artificioso. Non so che fine abbiano fatto i nastri, io non ne ho una copia".