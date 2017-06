Giovanni Allevi, grave distacco di retina: operato d'urgenza in Giappone

Il compositore Giovanni Allevi, impegnato in un tour in Giappone, è stato operato d'urgenza il 29 giugno per un grave distacco di retina. Lo ha comunicato lo stesso musicista su Facebook: "Sono momenti certo difficili, in cui ti accorgi della bellezza di ciò che hai, solo quando la perdi. Non si cambiano gli eventi, ma possiamo solo accettarli e trovare in essi un senso più profondo".