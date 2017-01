Giallo sulla morte di George Michael, il partner su Twitter: "Si è ucciso"

George Michael si è ucciso il giorno di Natale dopo aver tentato il suicidio diverse volte in precedenza. E' quanto ha scritto in alcuni tweet il partner del cantante scomparso il 25 dicembre. "L'unica cosa che voleva era morire, ha tentato diverse volte di farla finita e finalmente ci è riuscito", ha dichiarato Fadi Fawaz, che l'ha trovato morto nel letto. I tweet sono stati poi cancellati e l'account chiuso. Non è chiaro se si tratti di hackeraggio.