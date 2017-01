Lutto nel mondo della musica pop, a soli 53 anni è morto George Michael

L'avventura solista - Nel 1986 gli Wham! si sciolsero e George Michael intraprese una carriera solista così clamorosa che gli permise di cancellare con un colpo di spugna l'esperienza precedente. Indimenticabili gli inizi con un duetto con Aretha Franklin, che gli consentì di scalare le classifiche americane. Icona del pop Anni 80 e 90, suoi sono successi come "Wake me up before you go-go", "Careless Whisper", "Young guns (Go for it)" e "Freedom".



I problemi di droga e gli arresti - Michael, dopo i successi iniziali, ebbe lunghi periodi in cui si eclissò, per poi tornare sul palco. Uno dei motivi dei suoi alti e bassi era legato ai problemi con la droga, che lo portarono anche in tribunale e in carcere. Nel 1998 venne arrestato per "atti osceni" in una toilette del Will Rogers Memorial Park di Beverly Hills, in California. Nel 2011 il cantante rinviò una serie di concerti dopo un ricovero in ospedale per una grave polmonite. Al suo ritorno a casa, raccontò in lacrime di essere stato a un passo dalla morte. Nel 2014 andò in rehab per la sua dipendenza dal crack.