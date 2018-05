Giacomo Urtis tra tv, chirurgia e musica: ecco il suo tormentone estivo

Sonorità latine, voglia d'estate e divertimento. Giacomo Urtis si lancia in una nuova avventura. Per molto è il medico estetico dei vip, altri lo hanno conosciuto meglio durante la sua partecipazione all' Isola dei famosi , ma ora fa sul serio. E punta tutto sulla sua passione. La musica . Ecco dunque " Tia ", il primo singolo di cui Tgcom24 anticipa in esclusiva il videoclip girato a Miami nella villa di Madonna . La regia è dell'influencer Iconize (Marco Ferrero).

"Tìa" (Corazon atrapado), il titolo per intero, è un brano che parla in maniera giocosa di una zia che rovina ogni storia d'amore di Giacomo. E' stata scelta la lingua spagnola per questo brano perché Urtis è originario del Venezuela.

Il brano - disponibile su iTunes, Spotify e in tutti i digital download a partire da venerdì 18 Maggio - è stato scritto dall'autore e manager Alessio Fiorucci, con il produttore/musicista Leo Marchi, sotto le indicazioni dello stesso Giacomo, che desiderava raccontare una storia per far divertire il pubblico che lo avrebbe ascoltato ed è distribuito da Artist First.