Giacomo Urtis: "Sono disperato, insultano i vip con il mio numero di telefono"

"Tutto è cominciato una sera, ricevo una telefonata di Valeria Marini - racconta Urtis - che mi avverte che le stanno arrivando delle chiamate dal mio numero di telefono e che una voce che non è la mia la insulta. Lei è abbastanza risentita, pensa che qualcuno abbia sottratto il mio telefono per fare quelle chiamate. Io non do peso a questa cosa, mi sembra tutto così strano, anche perché il telefono è lì con me".

Fino a quando, alla Mostra del cinema di Venezia, arriva la denuncia di Alba Parietti: "Ho passato la notte in commissariato, anche i poliziotti all'inizio non mi credevano. Alba aveva pubblicato il mio numero perché riceveva delle telefonate e aveva denunciato lo stalker. Ma in realtà non ero io. Così ho denunciato anche io".

Ma non è finita, perché anche dopo la denuncia le telefonate sono proseguite: "Ho scoperto che hanno clonato il mio numero e che attraverso una applicazione possono chiamare delle persone facendo comparire quel numero. Per me è un incubo. Nel frattempo sono entrati nel mio profilo Instagram e nel mio iCloud, così sono in possesso delle foto contenute sul mio cellulare e anche di dati sensibili, non dimentichiamo che sono un medico. Ho fatto una ulteriore denuncia alla polizia postale. Non so chi possa averla con me, forse qualcuno geloso del mio lavoro. Io però non vivo più".