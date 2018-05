Fedez e Rovazzi non si parlano più: addio sui social

Il loro non era solo un sodalizio artistico. Perché Fedez e Fabio Rovazz i erano sempre insieme: feste, cene, compleanni burleschi. Ma ora è calato il gelo. Secondo il settimanale "Chi", infatti, lo youtuber avrebbe lasciato la Newtopia (l'etichetta discografica indipendente e agenzia creata da J-Ax e Fedez). E anche se i due hanno scelto di non parlarne pubblicamente, la conferma dell' addio arriva sui social : entrambi hanno smesso di seguirsi.

Non solo. Pare infatti che di mezzo ci siano i rispettivi avvocati e che la separazione sia tutt'altro che consensuale. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe le diversa veduta sulla carriera di Rovazzi, che avrebbe preferito concentrarsi sul cinema invece che sulla musica.

Dopo due anni dunque i due non si parlano più, tanto che Fabio non avrebbe fatto al rapper neppure gli auguri per la nascita del figlio Leone. E dire che fino a gennaio, quando Rovazzi ha festeggiato il 24esimo compleanno, tutto filava a gonfie vele. Fedez gli aveva fatto uno scherzo pubblicando sui social il suo numero di telefono e mandando in tilt il cellulare. Adesso in tilt è andata la loro amicizia.