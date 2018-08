Fan Bingbing, la star cinese di X-Men è scomparsa nel nulla

Su Sina Weibo, popolarissimo sito di microblogging cinese, ibrido fra i nostri Twitter e Facebook, l'attrice è una delle personalità più influenti in assoluto. Tanto da portare avanti parallelamente al ruolo di attrice anche quello di testimonial di moda e di cosmetici. Ma il suo post più recente risale al 2 giugno e non si hanno altre tracce (se non qualche like lasciato a post non suoi) da alcuni giorni.



Questo ha creato preoccupazione tra gli ammiratori della Bingbing, tanto da alimentare le speculazioni. Una delle possibili risposte alla sua assenza, che va anche oltre i social dato che fonti cinesi dicono di non vederla in pubblico dagli inizi di luglio, può essere il suo coinvolgimento in un caso di evasione fiscale.



A maggio sono infatti spuntati due contratti per uno stesso film girato dall’attrice. In uno dei due il compenso era di 1,5 milioni di dollari, ed è stato presentato regolarmente al fisco. L’altro, da 7,8 milioni, sarebbe stato nascosto per non pagare le tasse. Da qui l'inchiesta partita a suo carico e l'ipotesi (non confermata) per cui avrebbe ricevuto l’ordine di non lasciare la Cina e di non mostrarsi in pubblico.



La casa di produzione del film in questione ha smentito tutto, ma l'attrice è effettivamente scomparsa dalla scena alimentando il mistero.