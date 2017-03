Patrick Stewart, il professor Xavier di X-Men è passato alla cannabis

Droghe leggere per curare l'artrite. E' questa la ricetta vincente di Patrick Stewart , che ha di recente confessato di essere passato alla marijuana per affrontare un problema fisico ereditato dalla madre. L'attore, protagonista della prossima pellicola “Logan – The Wolverine” utilizza regolarmente e con successo spray, pillole e unguenti a base di cannabis e ha deciso di finanziare studi e ricerche su questi prodotti

La stella di Hollywood, 76 anni, noto anche per il suo ruolo di capitano dell'astronave Enterprise in "Star Trek", ha confessato di acquistare legalmente i medicinali a base di marijuana negli Stati Uniti, così come gli è stato prescritto da un medico: “Due anni fa a Los Angeles dopo un consulto medico mi è stato dato il permesso legale per l’acquisto di farmaci a base di cannabis che potevano aiutare la mia orto-artrite ad entrambe le mani". Stando alle rivelazioni dell'attore le sue mani adesso funzionano molto meglio di prima, proprio grazie agli spray e all'unguento... "stupefacenti".