Emma "spaventa" i fan con una maschera di bellezza: "Paura eh"

La cantante, vera esperta dei social, sa come "coccolare" i suoi seguaci. Che ormai sono diventati più di un milione. La Marrone in queste settimane sta promuovendo il nuovo lavoro e ha annunciato anche tante sorprese ai fan. Per il tour, invece, bisognerà aspettare settembre 2016. Dopo seguirà un viaggio all'estero, "per continuare a studiare". E per il meritato riposo.