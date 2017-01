Emma Marrone: "Da single sorrido di più"

Rispetto alle critiche che spesso si leggono sui social network e delle quali anche Emma è a volte vittima, la cantante salentina ammette di non riuscire a passare sopra a tutto. "Una come me potrebbe anche non rispondere a determinate critiche o attacchi, ma se uno mi augura la morte sui social network io ho il diritto di rispondere come farei se me lo dicesse qualcuno in strada - ha dichiarato Emma - Se non rispondessi sarebbe come dire che a me va bene tutto e non è così".