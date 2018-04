Elton John: da Lady Gaga a Ed Sheeran, 13 star reinterpretano i suoi successi

"Da cantautori, Bernie ed io siamo emozionati quando artisti che ammiriamo e rispettiamo, come quelli presenti in “Revamp”, decidono di aggiungere il loro tocco unico al nostro lavoro", ha aggiunto Elton John: "Ciò significa che la nostra musica è tutt’ora rilevante e che, infine, quest’ultima continua a raggiungere nuovi ascoltatori. Siamo onorati e ringraziamo tutti per la loro generosità”. Per celebrare l'inimitabile catalogo del grande artista si sono uniti superstar del calibro di Ed Sheeran, Coldplay, P!nk, Florence + The Machine, Mary J Blige, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age, Lady Gaga, Alessia Cara, The Killers, Mumford & Sons, Sam Smith, Q-Tip e Demi Lovato Abbracciando una vasta gamma di stili "Revamp" mette in luce l’ineguagliabile influenza che Elton ha avuto all’interno di tutti i generi che caratterizzano la musica pop, partendo dall’Hip Hop / Soul (Q -Tip, Mary J Blige ), passando per il Rock ( The Killers, Queens of the Stone Age ) e infine al Pop ( Miley Cyrus, Lady Gaga, P!nk & Logic ). Ed è proprio il calibro dei nomi presenti nel disco a rappresentare la conferma della popolarità duratura di Elton John e la sua influenza sulla prossima generazione di star globali, per le quali l'artista emerge come un'icona.

Di un mese fa circa l'annuncio del suo tour d’addio “Farewell Yellow Brick Road”, con oltre 300 date in cinque continenti nell’arco di tre anni. Un tour, che partirà negli Stati Uniti, e che segna la fine di una carriera lunga 50 anni. Le prime 60 date sono andate sold out immediatamente confermando il fatto che il “Farewell tour” sarà tra - se non il più importante – show dei prossimi tre anni. L’ultimo album greatest hits “Diamonds” – uscito in concomitanza con il 70-esimo compleanno di Elton John ed il 50-esimo anniversario di partnership con il co-autore Bernie Taupin, - è stato pubblicato nel novembre del 2017 ed è stato certificato doppio disco d’Oro in UK. L’album ha raggiunto la Top 5 nella classifica album venduti in UK.



Ma non è tutto per questo Rocket Man eclettico e stravagante. Le influenze che Sir Elton ha esercitato e continua ad esercitare, infatti, non si fermano alla musica. L’anno scorso Gucci ha rivelato la collezione primavera-estate 2018, firmata da Alessandro Michele, ispirata allo stile inimitabile dell'artista e ricca di riferimenti originali ai capi inconfondibili dei suoi archivi più iconici. In più, Elton ha interpretato sé stesso nel sequel del film “Kingsman: Il Cerchio d’oro” ed i suoi brani sono stati aggiunti alla Colonna Sonora di “Sherlock Holmes”. Lo scorso anno ha visto, inoltre, il lancio da parte di Elton e Bernie di “The Cut”, un progetto volto a scoprire talenti creativi di tutto il mondo, capaci di creare i video musicali ufficiali per i loro brani più iconici: “Rocket Man”, “Tiny Dancer” e “Bennie And The Jets”. Ciascun video vincitore ha raccolto milioni di views su Youtube.



La pubblicazione di “Revamp” sarà accompagnata anche dall’uscita di “Restoration”, un album che contiene I successi di Elton John reinterpretati da artisti della scena country, tra cui Rosanne Cash, Emmylou Harris, Miley Cyrus e Willie Nelson.



Questa la tracklist:



1. “Bennie And The Jets” / Elton John, P!nk and Logic

2. “We All Fall In Love Sometimes” / Coldplay

3. “I Guess That’s Why They Call It The Blues” / Alessia Cara

4. “Candle In The Wind (2018 Version)” / Ed Sheeran

5. “Tiny Dancer” / Florence +The Machine

6. “Someone Saved My Life Tonight” / Mumford & Sons

7. “Sorry Seems To Be The Hardest Word” / Mary J. Blige

8. “Don’t Go Breaking My Heart” / Q-Tip featuring Demi Lovato

9. “Mona Lisas and Mad Hatters” / The Killers

10. “Daniel” / Sam Smith

11. “Don’t Let The Sun Go Down On Me” / Miley Cyrus

12. “Your Song” / Lady Gaga

13. “Goodbye Yellow Brick Road” / Queens of the Stone Age