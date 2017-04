La crisi più violenta sarebbe avvenuta sabato scorso, quando Elton John ha avuto "un violento" malessere sul volo di ritorno da Santiago del Cile. Da lì il ricovero d'urgenza non appena atterrato a Londra. Ora l'artista è a casa e sta meglio. Ma per un po', niente concerti.



Nel comunicato diffuso compare anche una dichiarazione in prima persona attribuita a "sir Elton". "Sono tanto fortunato ad avere i più incredibili e leali dei fan e mi scuso se sono costretto a deluderli", scrive il musicista, che si dice inoltre "estremamente grato nei confronti dello staff medico che si è preso cura di me in modo così eccellente". Le parole di Elton John sono precedute da un sommario racconto di quanto accaduto nei giorni scorsi: "Durante un recente tour di successo un Sudamerica, Elton ha contratto un'infezione batterica pericolosa e inusuale. Durante il volo di ritorno verso casa da Santiago del Cile si è quindi sentito violentemente male e all'arrivo nel Regno Unito i medici lo hanno ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a terapie immediate per rimuovere l'infezione. Dopo aver trascorso due notti in un reparto di terapia intensiva, seguite da un'ulteriore permanenza in ospedale, Elton è stato dimesso sabato 22 aprile e ora è tranquillamente a riposo a casa secondo il consiglio dei dottori".



"Infezioni di questa natura - si precisa - sono rare e potenzialmente mortali. Per fortuna lo staff medico di Elton l'ha identificata rapidamente e trattata con successo. Si attende un suo pieno e totale recupero". Il ritorno sulle scene è al momento indicato per il 3 giugno prossimo, in un concerto previsto nello stadio londinese di Twickenham. A luglio il cantante è atteso anche in Italia, per un'unica data il 14 a Piazza Sordello a Mantova.