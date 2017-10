Elio e le Storie Tese si sciolgono: "Ultimo concerto il 19 dicembre"

"Il 19 dicembre scadremo come mozzarelle, ma ci potrete consumare anche qualche giorno dopo", ha scherzato Elio, che ha aggiunto: "Ci vuole l'intelligenza di capire di essere fuori dal tempo: youtuber, rapper, influencer, queste sono le persone che contano oggi". E sempre ironizzando ha continuato: "Accarezziamo un progetto reggaeton". La formula che ha permesso loro di reggere per 30 anni? "Ghigniamo come pazzi", ha quindi concluso il frontman della band.

L'ULTIMO SINGOLO E' "LICANTROPO VEGANO" - Il 20 ottobre "Licantropo vegano", l`ultimo singolo di Elio e Le Storie Tese, sarà in radio e disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download. Per l'occasione verrà realizzato un 45 giri che sarà in vendita in esclusiva sul sito Musicfirst.it a partire dal 31 ottobre.



Nell'ultimo anno la band milanese ha salutato i fan con una tournée italiana, ma ha anche affrontato il suo primo tour europeo con live in dodici città: da Parigi a Londra, da Madrid a Budapest, da Amsterdam a Berlino, registrando sold out ovunque. L'ultima occasione per vederli insieme sarà il 19 dicembre al Forum di Assago: "Ci teniamo a salutare il nostro pubblico con una cerimonia di un certo livello. Inoltre vogliamo lasciare un bel ricordo, di persone ancora giovani e scattanti".