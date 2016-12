Elio e le Storie Tese, primo tour europeo con crowdfunding

Giunti al giro di boa dei 35 anni di attività, gli Elio e le Storie Tese sono pronti per l'estero con "Yes We Can't". Un tour in giro per l'Europa che, dopo la data zero di Parma il 23 febbraio, toccherà Ungheria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Lussemburgo e Regno Unito. Per l'occasione gli Elii hanno ideato un nuovo tipo di crowdfunding, mettendo in vendita porzioni della fiancata del bus che li accompagnerà lungo le 12 date del tour.