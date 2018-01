Ed Sheeran si sposa: all'altare con la sua ex compagna di liceo Cherry Seaborn

"Ci siamo fidanzati ufficialmente poco prima del nuovo anno. Siamo molto felici e innamorati. E anche i nostri gatti sono soddisfatti!", così Ed Sheeran annuncia sulla sua pagina Instagram che presto sposerà Cherry Seaborn, sua ex compagna di liceo, con cui è insieme dal 2016. Il cantante ha postato una tenera foto insieme alla futura sposa che in poche ora ha sfiorato i 3 milioni di "like".

Entrambi 26 anni si sono rincontrati nel 2016 durante la pausa che Ed Sheeran si era presa da tour e concerti. "Non voglio essere sempre in tour quando avrò bambini", ha detto il cantante durante il programma del mattino "Good Morning Britain": "Voglio essere in grado di fare il papà. Dunque sì, credo che avrò dei figli, mi piacciono molto i bambini, ma non per forza devo averli adesso!". Sheeran ha anche spiegato che, lo scorso autunno, la Seaborn ha ispirato la sua canzone "Perfect", numero uno nelle classifiche Hotboard di Billboard. Sheeran e Seaborn sono amici da quando frequentavano la scuola a Suffolk, in Inghilterra, e si sono rincontrati anni dopo.