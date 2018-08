Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati in gran segreto?

Ed Sheeran avrebbe ammesso di aver sposato la sua Cherry Seaborn . E' successo nel corso di un'intervista per "Access", in cui alla domanda "Ci dai qualche dettaglio sul matrimonio? Avete già scelto una data o un posto?", il cantante britannico prima è arrossito e poi ha mostrato un anello al dito proprio dove di solito si porta la fede.

Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: Gen 20, 2018 at 5:49 PST

Nessuna ammissione chiara e precisa, ma gli indizi che ha dato il cantante lasciano davvero pensare che le nozze ci siano state. "E' eccitante! Congratulazioni amico mio, complimenti! E come hai fatto a nasconderlo?" ha chiesto ancora il giornalista. "Beh, non faccio mai niente di troppo pubblico in ogni caso" ha detto Sheeran.



Ed e Cherry erano usciti definitivamente allo scoperto all'inizio di quest'anno, esattamente il 20 gennaio, quando lui ha postato uno scatto social con la nuova fiamma e una didascalia che diceva "Mi sono fatto una fidanzata poco prima del nuovo anno, siamo molto felici e innamorati. E anche i nostri gatti sono eccitati!!".