Ed Sheeran duetta con Robbie Williams sulle note di "Angels"

Sulle note di "Angels", l'altra sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, Ed Sheeran ha regalato ai suoi fan una graditissima sorpresa: un duetto con Robbie Williams. Il cantante inglese ha invitato sul palco l'ex Take That per cantare insieme un classico della sua discografia del 1997 e lo ha accompagnato alla chitarra. Per Williams è già il secondo duetto celebre, pochi giorni fa è salito infatti sul palco con Taylor Swift.