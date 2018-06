Robbie Williams con la moglie Ayda e la suocera Gwen in un reality tv

"Io, mammeta e tu"... e per Robbie Williams è proprio il caso di dirlo. La star britannica infatti starebbe lavorando insieme alla moglie Ayda Field e alla suocera Gwen ad un reality tv: "Sarà lo show che tutti vorrebbero vedere in televisione", assicura il cantante, che sta ancora cercando l'emittente giusta che trasmetta il suo spettacolo. Intanto Williams è volato in Russia, chiamato per aprire i Mondiali di calcio.

Un post condiviso da Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) in data: Giu 10, 2018 at 4:35 PDT

I tre vivono a stretto contatto anche nella vita di tutti i giorni. La signora Gwen o "Nana Gwen", come la chiama Robbie, infatti, trascorre gran parte del suo tempo con la coppia nelle loro case a Los Angeles e Londra e li aiuta a prendersi cura dei loro bambini Teddy e Charlie. Gwen si è fatta già conoscere con piccoli sketch esilaranti, che Ayda e Robbie hanno postato sui loro profili Instagram, e ha raccolto rapidamente un folto seguito di fan.

Qualche tempo fa poi Ayda aveva pubblicato su Instagram uno scatto inequivocabile sulla "promiscua" relazione tra i tre, in cui era a letto col marito Robbie mamma Gwen: "Bedtime" scriveva. "Ti amo mamma, ma questo sta diventando imbarazzante".

IN RUSSIA - L’ex Take That canterà durante la cerimonia di apertura dei Mondiali insieme alla soprano Aida Garifullina: “Sono così felice di tornare in Russia... ‘aprire’ la Coppa del mondo di calcio, davanti a 80 mila tifosi, è sempre stato un sogno per me", ha detto la popstar.