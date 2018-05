Ed Sheeran in versione pupazzo racconta il video di "Happier"

Ed Sheeran è stato recentemente dichiarato l’artista che ha venduto di più nel mondo nel 2017, e ha ricevuto questa settimana due nomination agli Ivor Novello Awards come ‘PRS for Music Most Performed Work’ per i singoli “Castle on the Hill” e “Shape of You”. Al momento impegnato in un tour mondiale negli stadi, Ed ritornerà in UK il prossimo mese per altre date di cui quattro consecutive al Wembley Stadium di Londra.