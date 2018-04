Ed Sheeran protagonista di un musical sui Beatles diretto da Danny Boyle?

Ed Sheeran potrebbe ritornare sul grande schermo, questa volta con il debutto da attore. Dopo aver interpretato se stesso in " Bridget Jones's Baby " il cantautore potrebbe avere un ruolo in "All you need is love", titolo provvisorio per un film sui Beatles che il regista Danny Boyle (Oscar nel 2009 con " The millionaire ") sarebbe prossimo a girare. Le indiscrezioni arrivano dal "Daily Mail" e dal sito "Deadline".

Al momento sono solo rumors, ma pare che il cantante britannico sia in trattativa per accettare la proposta di Boyle, per avere un ruolo in un film che racconterebbe la storia di un uomo che scopre di essere l'unico a ricordare le canzoni del quartetto di Liverpool.



Ma se il sito di cinema "Deadline" parla solo di un ruolo attoriale, il "Daily Mail" si spinge ad ipotizzare per Sheeran una doppia veste: quella di attore e anche quella di compositore delle musiche originali per la colonna sonora. La sceneggiatura sarebbe firmata da Richard Curtis, che ha lavorato già in pellicole di successo come "Quattro matrimoni e un funerale", "Il diario di Bridget Jones" e "Nothing hill". Tra gli attori ci sarebbero Lily James (gia apparsa in tv nella serie "Downton Abbey" o al cinema in "Cenerentola") e Himesh Patel ("Eastenders").



Le riprese dovrebbero iniziare nel corso della prossima estate, prima che Boyle inizi a lavorare sul prossimo film di James Bond. A dare peso alle ipotesi, anche la nota influenza che Sheeran attribuisce ai Beatles nell'ispirazione della sua musica e una chitarra autografata da Sir Paul McCartney con la scritta "For Ed, who is brilliant!" che il cantante di "Shape of You" ebbe l'onore di ricevere nel 2014.