DrefGold, esce il primo album della simpatica "Kanaglia" della musica rap

Undici tracce, prodotte da uno dei "King" producer della scena odierna: Daves the Kid e di cui fanno parte i 4 singoli già campioni di visualizzazioni, con un prestigioso feat. quello di Sfera Ebbasta per il brano "Wave": "La nostra wave? E' fare musica con una sonorità che possa arrivare a tante persone e diventare una hit, e allo stesso tempo rimanere su certi temi e immagini, i clichè del rap... "

Viralità e divertimento, le parole chiave della sua "mission": "La nostra wave è fare musica con una grossa viralità. Più che i contenuti contano le immagini, perchè non necessariamente un brano deve avere un significato. Quando compongo una canzone sono più importanti le rime, le assonanze, parole astratte, che stanno bene insieme, come i colori quando ti vesti. Un flusso di immagini e pensieri non controllato...".



E tutto questo è "Kanaglia", un mix di rap, trap, elettronica e pop, musica spensierata e sonorità multiple, con un linguaggio semplice ed estremamente diretto in cui si racconta di palazzi, di storie di periferia, ma anche di argomenti leggeri come l’universo femminile e poi l’ambizione al successo, i soldi, ma sempre con un pizzico di ironia.



"Ho cominciato da giovanissimo a interessarmi al rap", racconta DrefGold: "Sia a quello italiano sia americano, mi sono documentato e ho pensato che era necessario fare un passo indietro e farmi una piccola cultura in questo settore". E a 21 anni il rapper bolognese può dirsi soddisfatto dei passi compiuti. Primo artista ad entrare nell'etichetta della "rockstar" Sfera Ebbasta si definisce "orgoglioso" di questo "privilegio". "Io e Sfera ci conosciamo da un po’! Ma tutto è avvenuto un po' per caso, lui metteva like sulle mie canzoni, poi Charlie Charles mi ha scritto, ci siamo incontrati e ho fatto un pezzo con Sfera "Sciroppo", nel suo disco... e da lì è nato tutto. Un rapporto 2.0. Lui ha creduto in me da subito e nella mia musica..."