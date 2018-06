Flow Fest, un'estate nel segno del movimento urban tricolore

E' a tutti gli effetti un happening che porterà la musica più ascoltata di questi tempi all'interno di alcuni degli eventi musicali che animeranno l'estate italiana. Il Flow Fest vedrà oltre 20 concerti, spesso con line up costruite con almeno due show a serata. Per capire il fenomeno dell'hip hop italiano, è necessario tener presente che il rap viene considerato un modo per esprimere personalità, idee, sentimenti che poi verranno condivisi. Un rapporto, quello con il sistema digitale, dei social network o delle applicazioni come Spotify e You Tube che diventano un collante intangibile ma che cambia e altera decisamente il mercato musicale, ed ecco che sono emersi alcuni fenomeni rap capaci di fare milioni e milioni di ascolti o visualizzazioni online, determinando di conseguenza un cambiamento del paradigma nell’industria musicale italiana.



Il Flow Fest vuole rappresentare questo universo della cultura italiana, un happening che avrà alcuni momenti topici come i tre giorni all'interno del Flower Festival di Collegno, gli show previsti ad Arco di Trento, due giorni in cui il Flow Fest si fermerà dando vita ad una due giorni urban con la esibizioni di Achille Lauro, Gemitaiz, Nitro e Caparezza, quest’ultimo generazionalmente più avanti rispetto ai più giovani colleghi e attraversa da anni l'urban music con un sound tutto suo. Infine, un momento top sarà quello già citato del 22 Giugno a Parma quando si esibirà Lauryn Hill.