Napoli, Sfera Ebbasta invita un bambino sul palco e gli fa cantare "Rockstar"

Durante un concerto a Napoli, il trapper Sfera Ebbasta ha invitato sul palco un piccolo fan che si è esibito in una performance di "Rockstar". Uno show esilarante che ha mandato in visibilio il pubblico presente e tutti coloro che poi hanno visto il video, diffuso dal ragazzo. Il bimbo, un piccolo trapper prodigio di 9 anni, ha già un canale Youtube. Forse proprio per questo non sembra affatto a disagio sul palco insieme al suo idolo. E non si fa intimorire da chi lo critica per la precoce esposizione sulla piattaforma web. Piccolo, ma sicuramente determinato.