Dieci cose che non sai su Mick Jagger

Una volta disse: "Quando arriverò a trentatré anni smetterò. Non voglio fare la rockstar per tutta la vita. Non potrei sopportare di finire come Elvis a cantare a Las Vegas con le casalinghe e le vecchiette che arrivano con la busta della spesa". E un'altra volta (era il 1964) dichiarò anche: "Ai Rolling Stones do al massimo altri due anni". E, infine, ha persino affermato che: "Preferirei essere morto che cantare ancora Satisfaction quando avrò 45 anni". Oggi Mick Jagger compie 74 anni e, non solo Satisfaction la canta ancora eccome, ma, come rinvigorito da un elisir di lunga vita, non smette di surfare sulla cresta dell'onda di un successo planetario. Il prossimo 23 settembre, insieme a Keith Richards (un altro highlander) ed ai Rolling Stones, salirà sul palco del Lucca Summer Festival per l'unica data italiana del tour europeo "Stones - No Filter". Siamo al cinquantatreesimo anno di carriera, Michael Philip Jagger (all’anagrafe) evidentemente non ci aveva visto lungo. Più probabile, però, che a parlare sia sempre stato solo il suo istinto e la voglia di guardare avanti e in direzioni molteplici. L’ultima volta in Italia, nel 2014, al Circo Massimo di Roma; la prima, invece, nel lontano 1967, con quattro date, sempre tra Roma, Bologna, Genova e Milano. Performer poliedrico, ancora oggi incarna il mito originale della rockstar, tutta eccessi e sregolatezze. Capace di infiammare le folle ai concerti di tutto il mondo. Come quando, il 18 febbraio del 2006, suonò con gli Stones sulla spiaggia di Copacabana a Rio De Janeiro davanti a 1.300.000 persone. Un orgoglio britannico, che gli è valso nel 2003 il titolo di Cavaliere, per nomina del Principe Carlo in persona. Come non conoscesse età né fatica, per restare in forma oggi Jagger corre diversi chilometri, fa ginnastica, nuota, fa kickboxing, va in bici, fa yoga, pilates e prende lezioni di ballo. Il suo segreto?: “Non prendere il tuo mestiere troppo sul serio. Non prendere la vita troppo sul serio”. Vista la sua inesauribile energia, c’è da prenderlo alla lettera. Non vi basta? Abbiamo raccolto dieci curiosità su di lui, che svelano ancora meglio il personaggio e sono un omaggio per il suo compleanno. Tanti auguri Mick Jagger!