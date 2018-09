Dario Argento contro Weinstein: "Ha pagato Bennett" | Ma poi fa marcia indietro: "Non volevo lanciare accuse"

"Non ho visto l'intervista a Non è l'Arena per scelta, me l'hanno raccontata degli amici. Ci sono una marea di menzogne, di volgarità, di sciocchezze", ha affermato Dario Argento a "Un giorno da pecora". E poi ha sottolineato: "Non ho mai saputo di una ragazza che abbia violentato un ragazzo, è una cosa che non ho mai saputo, c'è anche questo da dire".



Sulle accuse lanciate contro il produttore cinematografico, il regista ha poi chiarito: "Ho risposto con leggerezza, senza rifletterci, ma non lo penso realmente e non ho alcune notizia o informazione in merito al fatto che Weinstein abbia realmente pagato Bennett per vendicarsi. E soprattutto non avevo alcuna intenzione di lanciare accuse contro di lui".



Dario Argento ha anche precisato che "sono dichiarazioni rese al telefono in diretta nel corso della trasmissione umoristica. Rispondendo a una domanda dell'intervistatrice è stata la prima cosa che mi è venuta in mente".



Alla trasmissione su La 7 Bennett era tornato all'attacco, accusando Asia Argento di averlo violentato: "E' stato un rapporto completo". L'attore e musicista in tv ha affermato: "C'è una perfetta corrispondenza tra lo schema Asia e lo schema Weinstein. Anche Asia ha abusato del proprio potere".