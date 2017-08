Daniel Radcliffe soccorre un turista aggredito e derubato

L'attore Daniel Radcliffe è acclamato come un " eroe " dalla stampa inglese dopo aver soccorso , a Londra , un turista 50enne colpito in faccia da due malviventi e successivamente derubato della sua borsa. Il fatto - riportato dal London Evening Standard - è avvenuto la sera di venerdì 14 luglio, nella zona ovest della capitale inglese.

Daniel Radcliffe, noto soprattutto per aver interpretato Harry Potter, dopo aver assistito all'atto criminale si è precipitato ad aiutare il turista insieme ad alcuni passanti. La polizia della capitale inglese ha spiegato che il derubato, "intorno ai cinquant'anni d'età, stava passeggiando per strada quando due persone, a bordo di una moto, gli hanno strappato una borsa che aveva in mano, per poi allontanarsi. L'uomo ha riportato un taglio alla faccia", causatogli dai ladri nel tentativo di sottrargli la borsa stessa.