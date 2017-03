Harry Potter si sposa? Fiori d'arancio per Daniel Radcliffe e Erin Darke

Daniel (27 anni) e Erin (28), che vivono già insieme a Manhattan, non confermano le voci né le smentiscono, ma se la notizia fosse vera ci si dovrebbe aspettare un ricevimento di nozze davvero "magico", con una lista di invitati che comprenderebbe almeno buona parte degli ex maghi e maghe di Hogwarts e naturalmente la stessa J.K. Rowling. Un evento da non perdere.



I due promessi sposi si sono conosciuti nel 2012 sul set di "Giovani ribelli - Kill Your Darlings" e la Darke è nota per il ruolo di Cindy nella serie tv "Good Girls Revolt" e per essere stata anche nel cast di "Still Alice". Recliffe ha nel cassetto degli impegni cinematografici tre film "Imperium" e "Jungle", che saranno presto in sla e "Beast of Burden" ancora da girare.