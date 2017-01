Daniel Radcliffe si offre per "Il Trono di Spade": "Prendetemi e uccidetemi"

Daniel Radcliffe non è un novellino del mondo fantasy. In più all'ex Harry Potter non dispiacerebbe tornare a lavorare in tv, dopo "Appunti di un giovane medico". Anzi l'attore britannico desidererebbe fortemente apparire in uno dei successi più grandi degli ultimi anni, "Il Trono di Spade". In una recente intervista su Digital Spy ha svelato: "Se vogliono solo prendermi e ammazzarmi, sarei molto felice di farlo".